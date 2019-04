Cronaca

Riccione

| 16:15 - 06 Aprile 2019

L'intervento di Vigli del Fuoco e Polizia Municipale in viale Dante (foto Polizia Municipale).

I Vigili del Fuoco sono intervenuti, intorno alle 14 circa, in viale Dante a Riccione, all'altezza di via Leoncavallo, dove è stata segnalata una situazione di pericolo, a causa della possibile caduta di rami da una pianta. La Polizia Municpale ha deviato il traffico su viale Mascagni, per consentire ai pompieri di operare e di mettere al sicuro la zona. Le operazioni si sono ultimate in un'ora, poi la strada è stata riaperta alla viabilità.