Cittadini restaurano la fontana della tartaruga, Verucchio riabbraccia uno dei suoi simboli

Attualità

Verucchio

| 15:43 - 06 Aprile 2019

Lo svelamento della fontana della tartaruga di Verucchio dopo il restauro.

Sabato mattina una folle festante in Piazza Malatesta a Verucchio ha atteso lo 'svelamento' della fontana della tartaruga appena restaurata dai Ci.Vi.Vo.

Presenti il sindaco Stefania Sabba, l'assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Luigi Dolci, la consigliera Cristina Amati accompagnati dal responsabile del settore tecnico Architetto Mauro Barocci. Presente anche l'Architetto Giovanna Giuccioli che ha coordinato i lavori di restauro e contribuito fattivamente alla redazione della dispensa storico-fotografica sulla fontana distribuita ai presenti.

Molti i cittadini ed anche i ciclisti, abituali fruitori della fontana di piazza Malatesta. A riempiere il colpo d'occhio della piazza é stato però il giallo deo gillet dei Ci.vi.vo. intervenuti al gran completo per assistere alla inaugurazione e allo zampillo verso l'alto, ripetizione della burla inscenata nella prima inaugurazione.

Dopo il taglio del nastro, il sindaco Stefania Sabba a nome dell'intera amministrazione comunale ha consegnato al gruppo di volontariato "Ci.vi.vo - Decoro e Manutenzione", un attestato di riconoscimento e ringraziamento per il gran lavoro svolto in questi anni del mandato e per essere "grande esempio di solidarietà e di vera cittadinanza".