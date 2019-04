Minacciata di morte dall'ex, che aveva già denunciato per le violenze subite

Cronaca

Rimini

| 15:37 - 06 Aprile 2019

stalking (foto di repertorio).

Venerdì mattina, intorno alle 10.30, la Polizia è intervenuta in soccorso di una donna che aveva subito minacce di morte dall'ex compagno. Solo il tempestivo accorrere di una pattuglia della Squadra Volante in una traversa di via Lagomaggio, a casa della ragazza, ha evitato conseguenze drammatiche: lei infatti aveva già denunciato violenze da parte dell'ex, era dunque una situazione particolarmente a rischio. Così, è finito in manette un 27enne albanese, che si era recato a casa della ex nel tentativo di avere un confronto con lei.