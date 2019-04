Scende dell'autobus, due donne la spintonano e la derubano nel piazzale della stazione

Cronaca

Rimini

| 15:27 - 06 Aprile 2019

Autobus della linea 11.

Scippo alla fermata dell'autobus della linea 11, ma la vittima ha però richiesto immediatamente l'intervento della Polizia, che si trovava in piazzale Cesare Battisti, vicino alla stazione ferroviaria di Rimini, per il consueto servizio di controllo del territrio. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di venerdì: una donna, scesa dal bus, è stata seguita da due borseggiatrici, due nomadi con diversi precedenti per furto, che l'hanno spintonata per portarle via il portafoglio. Sono scappate salendo su un altro autobus, ma la Polizia le ha rintracciate e ha recuperato la refurtiva. Le due donne arrestate sono state poste ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.