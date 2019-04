Tre nuovi defibrillatori al servizio della comunità di Verucchio

Attualità

Verucchio

| 15:12 - 06 Aprile 2019

La consegna dei tre nuovi defibrillatori.

Da oggi il territorio verucchiese è dotato di tre nuovi defibrillatori DAE donati da altrettanti benefattori, sensibili e attenti alla loro comunità.

Alla presenza del Sindaco Stefania Sabba e dei referenti Ascor (dott. Antonio Destro ed il vicepresidente Mongiello), insieme a numerosi cittadini ed esercenti, sono stati inaugurati sabato mattina.

Un apparecchio è posizionato sotto il portico del Municipio di Verucchio in piazza Malatesta, donato da Robopack ed il dott. Alfredo Aureli.

Il secondo DAE è stato donato dalla Asd Teste Malate e posizionato all'esterno del Centro Civico di Villa Verucchio adiacente piazza Europa.

Il terzo apparecchio donato da Fimar SpA è stato montato nella zona artigianale ed inaugurato alla presenza del titolare Oriano Tamburini che lo ha voluto disponibile e accessibile anche negli orari di chiusura delle aziende.

L'amministrazione comunale è orgogliosa e grata per questi gesti che hanno reso più sicure le piazze e e le vie del territorio. Il comune, in collaborazione con la locale delegazione di Croce Rossa Italiana, ha inoltre organizzato due corsi di formazione per l'utilizzo dei DAE. I corsi saranno gratuiti e si svolgeranno presso il Centro Civico nelle giornate di martedì 30 aprile e giovedì 9 maggio dalle ore 14 alle 19. Gli interessati potranno iscriversi fino ad esaurimento posti, telefonando o scrivendo all'ufficio urp del Comune di Verucchio