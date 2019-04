A Santarcangelo anche i drink e il cibo diventa vintage per una domenica

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 15:00 - 06 Aprile 2019

Un drink..vintage per la promozione dell'evento 'special market Santarcangelo'.

Lo speciale Vintage che domenica 7 aprile animerà Santarcangelo, non si fermerà alla piazza, con il mercatino dell'antiquariato, o lungo le vie del centro, per lo shopping dello Special Market Santarcangelo, ma andrà oltre e si farà "assaporare" anche nei drink, nelle pizze e nei gelati proposti dalla grande famiglia dei commercianti di Città Viva Santarcangelo.

Quindi non solo shopping retrò, ma anche i gusti si adegueranno al clima dell'appuntamento clementino: "Dolce Amaro", "DonSpecial", "Sweet Sunday", "Happy days", "Boogie-woogie", "Fantozzi" sono solo alcuni dei nomi di drink, gelati, pizze e addirittura cassoni che vi aspettano per essere gustati in questa bella domenica di primavera.