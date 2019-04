Frana di Albereto, lunedì 8 aprile inizia l'intervento di ripristino della zona

Attualità

Montescudo

| 13:32 - 06 Aprile 2019

E’ stato allestito il cantiere per il risanamento del movimento franoso in località Albereto, nel comune di Montescudo Monte Colombo: i lavori veri e propri, che inizieranno salvo imprevisti già lunedì 8 aprile, prevedono divere opere di contenimento, la rimozione e recupero del terreno franato.

“Siamo molto soddisfatti di questo intervento”, dichiara il Sindaco Elena Castellari a nome dell’Amministrazione comunale di Montescudo-Monte Colombo: “Come molti ricorderanno, negli anni scorsi il nostro territorio comunale è stato oggetto di diversi movimenti franosi e smottamenti, di cui quello di Albereto è stato probabilmente il più importante, anche per i problemi e disagi conseguenti. All’indomani dell’evento, ci attivammo subito con la Protezione Civile, la Regione e il Servizio Tecnico di Bacino di Rimini per ripristinare la viabilità, interrotta temporaneamente, in attesa dei lavori di messa in sicurezza dell’area. Un intervento che, come Giunta comunale, abbiamo sollecitato più volte nelle sedi opportune, in particolare alla Provincia di Rimini, proprietaria della strada in questione. Ringraziamo pertanto il Presidente Riziero Santi e l’ente provinciale per aver avviato le procedure necessarie all’affidamento dei lavori di questi giorni, che si concluderanno presumibilmente entro la fine del mese. Avevamo preso un impegno e lo abbiamo rispettato”.