Giuseppe Provenzano presenta il libro 'La sinistra e la scintilla. Idee per un riscatto'

| 12:57 - 06 Aprile 2019

Giuseppe Provenzano.

Venerdì 12 aprile, alle 20.45, al Primo Miglio di Rimini (Via Flaminia 88 angolo Via Colonna 1), si terrà la presentazione del nuovo libro dell’economista e politico italiano Giuseppe Provenzano dal titolo La sinistra e la scintilla. Idee per un riscatto (Donzelli editore). L’incontro, organizzato dall’Associazione Dems e dalla Fondazione Democratici per la Sinistra, vuole essere l’occasione per discutere sul futuro della sinistra in Italia e in Europa e sulle nuove sfide del Partito Democratico dopo le primarie, nonché per riflettere sull’attuale situazione politica e culturale dell'Italia.

A dialogare con l’autore, Emma Petitti, Assessore al Bilancio e Riordino istituzionale della Regione Emilia-Romagna, e Marco Valbruzzi, Politologo Unibo – Istituto Cattaneo. La presentazione sarà seguita da un drink. Ingresso libero.