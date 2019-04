San Giovanni torna nel 1438, con la prima rievocazione medievale

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 12:28 - 06 Aprile 2019

Gli organizzatori e l'amministrazione comunale.

San Giovanni in Marignano, detta “Il Granaio dei Malatesta” celebra l’incontro fra due protagonisti del XV secolo: Sigismondo Pandolfo Malatesta, Signore di Rimini e Filippo Brunelleschi, ingegnere, architetto, matematico e artista, in visita a San Giovanni nel 1438 per il rafforzamento delle mura del castello.



Intenso il programma del prossimo weekend, 13 e 14 aprile, quando si farà un tuffo indietro nel tempo per la prima edizione di “A.D. 1438. Rivivi la storia”, organizzato da Pro Loco San Giovanni, Compagnia di Ventura dell’Olifante e Arcieri della Spiga, con il patrocinio del Comune e la partecipazione di altre tre compagnie di rievocazione storica: Compagnia dei Lupi del Malatesta, Corpo di Guardia di Gradara, Associazione Culturale Castellane e Cavalieri, che trasformeranno San Giovanni in un borgo rinascimentale con un accampamento militare, dimostrazioni di arti e mestieri, riproduzione di scene di vita quotidiana, cortei in abito storico e gara di tiro con arco.

Due eventi nella cornice principale: Sabato 13 porta una nota di azione e dinamismo all’interno dell’evento, il 1° Torneo di tiro con l’arco storico “A.D.1438”, organizzato dagli Arcieri della Spiga, associazione cittadina il cui nome si ispira a San Giovanni, “Granaio dei Malatesta”. A partire dalle 14.30 di sabato 13 aprile il centro storico si popolerà di dame e messeri – di elegante aspetto ma di intento assai battagliero – che si contenderanno la vittoria fino all’ultima freccia.



San Giovanni conoscerà così per la prima volta il Tiro con l’arco tradizionale e storico, disciplina che si disputa in costume medievale, diffusa e praticata nell’Italia dei Comuni e delle Signorie. Gli sfidanti, circa 60 arcieri e relativo “tifo”, verranno da diversi borghi pronti a battere i Malatestiani marignanesi in favore dei loro Signori, siano essi i Montefeltro, gli Sforza o il Papa. Nell’arco storico, gli archi sono “nudi”, ovvero privi di mirino (sta nell’arciere trovare il giusto equilibrio) le frecce sono di legno, le faretre di cuoio e abbigliamento e calzature sono realizzate da mastri artigiani. Il campo di gara sarà il borgo, dove tutti potranno ammirare la piccola folla variopinta che, in piccoli drappelli cercherà di andare a punti mirando a conigli in movimento, pendoli a tempo, cinghiali e altri animali "realisticamente"finti. La spettacolare finale si disputerà al termine del pomeriggio, in Piazza Silvagni.



Il secondo appuntamento sarà invece Domenica alle 17.00 presso il Teatro A. Massari, con la presentazione, a cura della Pro Loco, del libro del Prof. Giovanni Rimondini “Castello Mirabilis. Lo splendore dei Malatesta di Pesaro e il grande Rinascimento del Brunelleschi a San Giovanni in Marignano”, a conclusione del progetto di studio sulle mura di San Giovanni in Marignano, condotto dal professore su commissione della Pro Loco e grazie al contributo del Comune di San Giovanni. Dalle ricerche è emerso abbastanza materiale per dare vita ad un libro, reso possibile grazie alla sensibilità ed al contributo di RivieraBanca, che rivela alcuni eventi inediti o poco trattati della prima metà del Quattrocento a San Giovanni, collocando il borgo nel panorama internazionale dell’epoca, grazie alla presenza di importanti personalità, come Brunelleschi. L’evento sarà introdotto alle ore 15.30, in corso XX Settembre/via Ponti Ventena, dalla rappresentazione rievocativa in abiti storici dell’incontro tra Sigismondo Pandolfo Malatesta e Filippo Brunelleschi, a cura della Compagnia di Ventura dell’Olifante, che ha condotto studi su fonti storiche scritte, iconografiche e museali, e allestirà percorsi didattici con tavoli di arti e mestieri e scene di vita quotidiana, con la partecipazione di circa 35 rievocatori. Inoltre nelle due giornate, nel giardino del Massari sarà allestito un accampamento militare a cura del Corpo di Guardia di Gradara.



DICHIARAZIONI. “Si sente già la grande emozione e la curiosa attesa che contraddistingue la nascita di nuove iniziative nel nostro Borgo. Esistono tutti gli ingredienti perché questa iniziativa si riveli nelle migliori qualità. Gli organizzatori hanno lavorato alacremente per moltissimi mesi, con grande passione, così come gli approfondimenti culturali che orientano entrambi i giorni sono altamente qualificati. Rivivete la Storia insieme a noi! Vi aspettiamo!”

(Amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano)



“La Pro loco è orgogliosa di avere realizzato un progetto fortemente voluto dalla stessa Associazione, che ha portato, grazie ad una proficua collaborazione con il professor Giovanni Rimondini, alla nascita di due studi di eccezionale interesse per San Giovanni: la prova della presenza del Brunelleschi a San Giovanni nel settembre del 1438, e l'indagine sulla vita di Pandolfo, Arcivescovo di Patrasso, proprietario del Palazzo Corbucci marignanese e della fattoria malatestiana. Tutto ciò ci rende ancora più consapevoli di quanto importante sia stata la posizione di San Giovanni nello scacchiere malatestiano e ci affida il compito di trasmettere questa importante storia. Confidiamo che questa bella sinergia possa continuare per proseguire nell'indagine della storia del nostro paese e scoprirne così altri inediti risvolti”.

(Barbara Mariani, Presidente Pro Loco)



"Come Presidente degli Arcieri della Spiga sono davvero orgoglioso di contribuire a questa bella opportunità di promuovere San Giovanni sotto una luce culturale inedita. Siamo una compagnia giovane, partecipata e soprattutto vincente, come dimostrano i podi che conquistiamo nei tornei italiani di tiro con l'arco storico. Faremo del nostro meglio per trasmettere entusiasmo e passione e, soprattutto per divertire il pubblico".

(Simone Muccioli, Presidente Arcieri della Spiga)





PROGRAMMA. A.D. 1438. Rivivi la storia - Prima rievocazione medievale a San Giovanni in Marignano.



Sabato 13 dalle ore 14.30

1° Torneo di tiro con l’arco storico “A.D.1438

Itinerante nel centro storico



Domenica 14 aprile

Ore 15.30 Rappresentazione rievocativa in abiti storici dell’incontro tra Sigismondo Pandolfo Malatesta e Filippo Brunelleschi (corso XX settembre/Ponti Ventena)

Ore 17.00 Presentazione del libro del Prof. Giovanni Rimondini “Castello Mirabilis. Lo splendore dei Malatesta di Pesaro e il grande Rinascimento del Brunelleschi a San Giovanni in Marignano” (Teatro A. Massari)

Ingresso libero