‘Nuove Idee Nuove Imprese’: parte il contest per startup innovative

Attualità

Rimini

| 10:29 - 06 Aprile 2019

Raffaele Gaito e Andrea Roberto Bifulco.

Semaforo verde per Nuove Idee Nuove Imprese, il contest per startup che da 18 anni promuove innovazione e cultura d’impresa. L’iscrizione è gratuita e il bando è consultabile online alla pagina alla pagina www.nuoveideenuoveimprese.it/iscrizione. Sin qui, 3.700 i partecipanti, 1.263 idee di business e 70 le aziende nate dalla competizione.

“Nuove Idee Nuove Imprese cresce e allarga i suoi orizzonti - ha detto in apertura il Presidente Maurizio Focchi – abbiamo interessato la provincia di Forlì-Cesena e il prossimo anno accadrà a Ravenna. In più, grazie al club service Soroptimist avremo un premio di 5.000 euro per la migliore startup tutta al femminile. 24.000 euro il montepremi complessivo, oltre a vari benefit”.

L’avvio è coinciso con il primo degli appuntamenti promossi da Startup Grind Rimini & San Marino, capitolo romagnolo-sammarinese nato dalla collaborazione tra Nuove Idee Nuove Imprese e Startup Grind, la startup community mondiale diffusa in 125 paesi nel mondo.

A tema dell’evento di apertura la conoscenza e l’efficacia del growth hacking, tecnica innovativa utile a far crescere le imprese. “Acquisite dati di qualità, sperimentate continuamente per trarre informazioni sull’efficacia dell’attività, guardate sempre alle reazioni del cliente – ha detto Raffaele Gaito, guru italiano del growth hacking, intervistato da Andrea Roberto Bifulco, direttore Startup Grind Rimini & San Marino – . Troppo spesso ci si concentra sul prodotto, sulla definizione della propria idea, mentre l’unica cosa che conta è capire se al mercato interessa ciò che state facendo. Muovetevi rapidamente, aggiustate il progetto e verificatelo continuamente, poi tornate in azienda e modificatelo secondo le reazioni percepite”.

A Innovation Square è intervenuto anche Matteo Vettori, fondatore di Mach3D, primo classificato all’edizione 2018: “Grazie al premio abbiamo avviato l’impresa e messo insieme le prime cinque macchine tester per misurare la proprietà meccanica dei materiali. Il contest riminese ci ha offerto un percorso puntuale e denso di contenuti, competenze che servono a trasformare un’idea in un’azienda”.

Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna, Società Unione Mutuo Soccorso Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA, Agenzia per lo sviluppo economico - Camera di Commercio Repubblica San Marino, Associazione Nazionale Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.

La business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese è sostenuta da Deloitte & Touche SpA, che offre anche un sostegno scientifico-formativo, ed è organizzata in collaborazione con Rimini Innovation Square e il Campus di Rimini. L’iniziativa ha il Patrocinio del Comune di Rimini.