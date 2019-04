Volley A2 femminile, l'Omag ospita Soverato: serve il successo per blindare il quarto posto

Sport

San Giovanni in Marignano

| 10:17 - 06 Aprile 2019

L'Omag San Giovanni in Marignano vuole brindare alla vittoria.

Una vittoria per blindare il quarto posto: questo l’obiettivo della Omag domenica (ore 17.00 al palasport di San Giovanni in Marignano). Avversario di turno il Volley Soverato.

“E’ bellissimo che la nostra squadra sia arrivata fino a questo punto – spiega il presidente Stefano Manconi – sarebbe il frutto del grande lavoro svolto fuori dal campo dai dirigenti, nell’allestire un organico competitivo capace di lottare alla pari con ogni avversario, e dentro al campo dalle giocatrici e dai tecnici, riuscendo a battere anche realtà sulla carta economicamente molto più attrezzate della nostra e soprattutto facendo divertire ed emozionare il pubblico sempre più affezionato alla squadra. Credo anche che una squadra che è arrivata in semifinale di Coppa ed è ad una vittoria per assicurarsi il quarto posto finale in un campionato di 18 squadre meriti, in particolare in un momento di difficoltà come questo, un grande pubblico".

Sicuramente l’uscita di scena di Fairs avrà il suo peso nello sprint finale di questo strano ma avvincente campionato e la squadra dispone di poco tempo per riequilibrare l’assetto. Al momento non è previsto l’inserimento di una nuova giocatrice in quanto il panorama non offre nulla di interessante alla portata della nostra “piccola” realtà. Ci sarà tempo comunque fino al 12 aprile per guardarsi intorn. Per ora la nuova Erin dovrà essere l’entusiasmo del pubblico.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, Saja per la Omag partirà con Battistoni in palleggio, Manfredini a chiudere la diagonale, Saguatti e Pinali in posto 4, Lualdi e Gray al centro e Gibertini libero. Non dovrebbe esserci nessuna novità anche in casa Soverato, con coach Napolitano che dovrebbe schierare Boldini in palleggio con Aricò opposto, al centro Riparbelli e Guidi, Hurley e Tanase in posto 4 con Napodano libero.

La partita come di consueto potrà essere seguita sulla pagina legavolleyfemminile ed in diretta streaming al seguente link

LE ALTRE PARTITE

Bartoccini Gioiellerie Perugia - Lpm Bam Mondovi'

Barricalla Cus Torino - Zambelli Orvieto

Conad Olimpia Teodora Ravenna - Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

Delta Informatica Trentino - Itas Citta' Fiera Martignacco

La partita come di consueto potrà essere seguita sulla pagina legavolleyfemminile ed in diretta streaming al seguente link