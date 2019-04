Cronaca

Rimini

| 10:04 - 06 Aprile 2019

Il palo della luce distrutto dall'auto.

Un ancora ignoto automobilista è uscito di strada la scorsa notte mentre percorreva via Sant'Aquilina ed è poi fuggito a bordo del proprio mezzo, evidentemente danneggiato. L’auto, nell’impatto, ha letteralmente sradicato un palo della luce posto a bordo strada. Un residente ha lanciato un appello perchè il responsabile venga identificato: "Via Sant'Aquilina come una superstrada, chi avesse visto avvisi Municipale o il comune, si tratta di una Clio grigia scura vecchio tipo."