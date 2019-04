Bellaria, gestione temporanea dello Stadio comunale ‘Enrico Nanni’: pubblicato l’avviso esplorativo

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 09:56 - 06 Aprile 2019

Stadio comunale 'Nanni'.

A seguito della decadenza della precedente concessione e della conseguente ripresa in carico da parte del Comune dello stadio Enrico Nanni, l’Amministrazione Comunale ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo - con scadenza fissata a giovedì 18 aprile - per l’affidamento in gestione temporanea della struttura, per un arco temporale indicativo di massimo sedici mesi, ossia dall’atto della riconsegna della struttura sino alla fine di settembre 2020.

Lo Stadio comunale Enrico Nanni rappresenta una delle principali strutture sportive del territorio, per il quale si rende necessario un gestore esterno qualificato in grado di farsi carico della stessa gestione e degli interventi di ripristino della struttura.

Per tale motivo, in questa fase di transizione, da un lato l’Ente comunale definirà in modo organico la procedura per il nuovo e definitivo affidamento della struttura, dall’altro il gestore provvisorio assicurerà la continuità dell’attività sportiva in base alla programmazione già definita; una programmazione dall’alto valore turistico e sociale al di là di quello sportivo, in cui rientrano, oltre alle attività della squadra di calcio locale, eventi strategici per il territorio quali il Torneo Daniele Pecci ed alcune gare de “L’Oratorio in Festa” dell’Anspi, che nel mese di settembre porta in città migliaia di giovani.

L’affidatario, oltre che garantire lo svolgimento delle manifestazioni, dovrà consentire l’utilizzo dell’impianto anche per attività minori ed amatoriali, provvedendo alla manutenzione, alla custodia e alla vigilanza delle strutture oggetto di affidamento: il campo da calcio centrale e annesse tribune, l'antistadio "D. Pecci", il campetto per gli allenamenti e i relativi spogliatoi.

L’avviso esplorativo è pubblicato e consultabile integralmente nella sezione “Bandi e avvisi di gara” del sito istituzionale www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it.