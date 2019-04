Assalto al Postamat di Torre Pedrera, boato nella notte

Cronaca

Rimini

09:44 - 06 Aprile 2019

Un boato nella notte a Torre Pedrera ha svegliato gli abitanti di via Gibuti e vie limitrofe. Erano circa le tre della notte tra venerdì e sabato quando ignoti, forse con la solita tecnica dell’acetilene, hanno fatto saltare in aria il postamat dell’Ufficio Postale che si trova al civico 20. L’esplosione è stata fortissima, i danni ingentissimi. I malviventi tuttavia hanno fallito, sono fuggiti senza riuscire a prendere il denaro che in parte è andato distrutto e in parte è stato recuperato. Sul posto immediato l’intervento della Scientifica che ha accertato che il colpo non è andato a segnoo, ma ha causato considerevoli danni alla struttura.

Secondo le prime testimonianze pare che gli autori del colpo fossero in tre, fuggiti subito dopo la deflagrazione.