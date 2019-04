Parcheggiatori abusivi "padroni" della sosta vicino all'ospedale

Attualità

Rimini

| 08:54 - 06 Aprile 2019

Parcheggiatore abusivo in Via Sirani.

Riceviamo e pubblichiamo la seguente segnalazione, inviataci da un riminese, che protesta contro l'inarrestabile fenomeno dei parcheggiatori abusivi nella zona dell'ospedale 'Infermi'.



"Oggi mi sono recato presso l'ospedale Infermi di Rimini e ho deciso di cercare un posto auto nel parcheggio con accesso da Via Sirani. Che dovrebbe essere gratuito ma che in realtà è presidiato dagli abusivi, completamente padroni dell'area, pronti a spillarti quei pochi euro che magari preferiresti spendere in un caffè. Non siamo liberi purtroppo neanche di parcheggiare gratuitamente in quei pochissimi parcheggi con le strisce bianche. La loro presenza mette timore sopratutto alla gente anziana che è costretta a tirar fuori il portafogli pur di farli allontanare il prima possibile. Dei controlli più frequenti da parte delle forze dell'ordine sarebbero graditi. Spero di non trovarmi più in situazioni simili." Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.