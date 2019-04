La Cavalleria Rusticana di scena al Teatro della Regina di Cattolica

Eventi

Cattolica

| 08:35 - 06 Aprile 2019

Manifesto Cavalleria Rusticana.

La Vigilia della Santa Pasqua sarà caratterizzata da un evento da non perdere, con la

proposizione della Cavalleria Rusticana di P. Mascagni, che verrà rappresentata in

forma integrale e scenica, alle ore 21, presso il Teatro della Regina di Cattolica in collaborazione con il Comune di Cattolica - Assessorato alla Cultura - Ufficio Cinema - Teatro e MusicArte. L'opera acquista a pieno la sua profeticità, grazie alla sovrapposizione e interferenza tra imomenti drammaturgicamente più incalzanti dell'intreccio, caricati di grande tensione; una vicenda basata su sentimenti, impulsi, conflitti sanguigni, in cui forte è l'adesione al “principio della verità”, ove si consuma il dramma del tradimento di Santuzza e del delitto d'onore che ha come vittima Turiddu, tagliando l'opera come una riga di sangue e facendo scorrere un brivido sull'intera platea. Cast vocale di spessore in cui spicca la presenza di Julija Samsonova, al debutto nei panni di Santuzza e di Daniele Girometti in quelli di Alfio, mentre Turiddu sarà interpretato dall'esperto Giorgio Casciarri. Altro attore importante sarà il Coro lirico della Regina diretto dal M. Gilberto Del Chierico.



Infine l'Orchestra Raffaello diretta dal talentuoso e giovane M. Daniele Rossi. Cavalleria Rusticana viene abbinata al Maestro di Cappella di D. Cimarosa, breve cantata comica per basso e orchestra, in cui il basso Roberto Ripesi propone, nel quadro di un fantasioso disordine, una sorta di campionario dei timbri strumentali dell'orchestra, incastonati in una pagina di grande vigore sinfonico. Divertimento, commozioni e forti emozioni vi avvolgeranno. Ballante