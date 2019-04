Rimini, Pupi Avati presidente di giuria del festival 'La Settima Arte - Cinema e Industria'

Attualità

Rimini

| 17:57 - 05 Aprile 2019

Pupi Avati.

Il regista Pupi Avati, che festeggia quest'anno i 50 anni di carriera, sarà il presidente di giuria del Premio Confindustria Romagna - Cinema e Industria, dedicato alle figure che si sono distinte nelle professioni del settore, con una particolare attenzione ai giovani e a chi ha saputo esportare e dare lustro al territorio, nell'ambito del festival 'La Settima Arte - Cinema e Industria'.

La manifestazione è in programma dal 3 al 5 maggio a Rimini, ideata e organizzata da Confindustria Romagna, Khairos Srl (Cinema Fulgor e Cinema Settebello), Università Alma Mater Studiorum Bologna - Dipartimento Scienze per la Qualità della Vita di Rimini con la collaborazione del Comune di Rimini.

In giuria anche Francesco Adriano De Micheli, produttore cinematografico, amministratore delegato di Anica servizi e amministratore unico della Dean Film; Marco Leonetti, responsabile della Cineteca di Rimini; Roy Menarini, docente di "Cinema e industria culturale", Campus di Rimini, Università di Bologna; lo storico del cinema Gianfranco Miro Gori e l'imprenditore Stefano Pucci.

I vincitori saranno premiati durante la cerimonia conclusiva del festival che si terrà il 5 maggio al Teatro Galli.