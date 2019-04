Rimini Calcio, ecco ai raggi X la corsa salvezza: di Renate e Fano il calendario più tosto

Sport

Rimini

| 17:32 - 05 Aprile 2019

Sedrick Kalombo in azione nel derby col Ravenna.

Si va verso un 4-4-2 con caratteristiche offensive per il Rimini nella delicata trasferta di Bergamo di domenica contro l'Albinoleffe. Lo schieramento nel test di giovedì a Misano ha trovato conferma nella seduta di venerdì mattina, questa volta al Neri. Nella partitella a metà campo Petrone ha schierato con la canotta rossa la presumibile formazione anti-Albinoleffe: Scotti; Venturini-Ferrani-Marchetti-Nava; Kalombo-Palma-Alimi-Candido; Volpe-Piccioni. Dopo la partitella molto tempo è stato dedicato a schemi su calci d'angolo e alle punizioni di prima dai 20 metri in cui si sono esibiti Palma, Candido e Piccioni con Nava tra i pali. Dall'altra parte, intanto, gli altri si esercitavano in tiri in porta con cross da fondo. Sabato mattina rifinitura allo stadio Romeo Neri.

LA CORSA SALVEZZA A cinque partita dalla fine vediamo il calendario delle dirette rivali per la salvezza da quota 38 punti in giù. Il calendario più complicato tra le squadre più a tiro dei biancorossi - sulla carta - lo hanno Fano e Renate ospite all'ultimo turno proprio al Romeo Neri. Il più abbordabile appare quello della Virtus Verona. Anche le squadre a quota 37 punti non possono ritenersi del tutto tranquille. Con 15 punti a disposzione tutto può succedere, ma il Rimini deve invertire la rotta: 3 punti nelle ultime 7 partite.

RIMINI (33 punti): ALBINOLEFFE, MONZA, Samb, PESARO, Renate

FANO (33): Renate, PESARO, Verona, VICENZA, Triestina

GIANA (34): Monza, RENATE, Ternana, PORDENONE, Pesaro

RENATE (34): FANO, Giana, SUD TIROL, Feralpi, Rimini

V. VERONA (36): Imolese, Ravenna, FANO, Albinoleffe, GUBBIO

ALBINOLEFFE (36): Rimini, SAMB, Monza, VERONA, Vicenza

VIS PESARO (37): FERALPI, Fano, TERAMO, Rimini, GIANA

TERNANA (37): FERMANA, Sud Tirol, GIANA, Ravenna, TERAMO

GUBBIO (38): Triestina, VICENZA; Pordenone, SAMB, Verona

TERAMO (38): Vicenza, PORDENONE, Pesaro, TRIESTINA, Ternana



LEGENDA: in maiuscolo le partite in trasferta