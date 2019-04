Il cinema con i protagonisti, concerti, tradizione e enogastronomia: ecco cosa fare per il week end

Eventi

Rimini

| 17:30 - 05 Aprile 2019

Luca Carboni.

Tanta musica, enogastronomia, il cinema con i protagonisti e un red carpet d’eccezione, insomma un week-end che si preannuncia davvero brillante dal punto di vista degli eventi: se non avete ancora idea di cosa fare, date un occhio ai nostri consigli.





MANIFESTAZIONI E ENOGASTRONOMIA





La primavera a Misano parte ufficialmente il prossimo week end quando, sabato e domenica andrà in scena la 34esima edizione dla Segavecia. L’appuntamento popolare tra i più attesi del territorio, quest’anno si presenta con una veste tutta nuova con l’organizzazione passata direttamente nelle mani della Fondazione aMisano. QUI tutte le info.





Nel weekend del 5,6,7 aprile al Palacongressi di Bellaria Igea Marina si svolgerà la V^ edizione di Manidoro, la fiera del ricamo che in pochi anni si è distinta fra le fiere del settore per le sue peculiarità, fra cui spiccano la ricerca continua, la selezione accurata e l’alta qualità di realtà e prodotti. QUI tutte le info.





MUSICA E TEATRO





Sabato 6 aprile il Teatro Galli presenta Luca Carboni in Sputnik Tour. L’ autore Luca Carboni, in concerto live sul palco del Galli, presenta Sputnik, il suo ultimo album uscito a giugno, con uno show di immagini, luci e laser che emergono da un maxischermo digitale per raccontare la sua carriera artistica musicale dedicata al Pop. Ore 21.00 Ingresso a pagamento, biglietti disponibili su tiketone Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it





Un cast di pezzi da novanta per un omaggio a Faber e alle donne. Venerdì 5 aprile (ore 21,15) il teatro della Regina ospita Amore che vieni, amore che vai. Fabrizio De André, le donne e altre storie, una produzione di Ater, Associazione teatrale Emilia Romagna che vede in scena, alla voce, Cristina Donà accompagnata al pianoforte da Rita Marcotulli, al basso da Enzo Pietropaoli, alla tromba da Fabrizio Bosso, al sax da Javier Girotto, alle chitarre Saverio Lanza e alle percussioni da Cristiano Calcagnile. QUI tutte le info.





Il 7 Aprile alle 21 il Teatro Astra (via Paolo Guidi 77/e) di Bellaria Igea Marina ospita “Dica 33!” di e con Zap Mangusta e Vittorio de Scalzi, settima e ultima proposta della stagione di prosa 2018/2019, un’istantanea degli anni fondamentali della nostra storia e degli album che più l’hanno contagiata: da Seargeant Pepper a Woodstock, da Bob Dylan a Jimy Hendrix, da “Concerto grosso” e “Tutti morimmo a stento” di Fabrizio De André. QUI tutte le info.





La grande danza di qualità e d’autore passa dal Teatro Sociale Novafeltria, domenica 7 aprile alle ore 18, con lo spettacolo “Invisible piece” della coreografa e danzatrice Cristina Kristal Rizzo. Un’occasione unica per ammirare una performance inedita tratta da La morte del cigno danzata da Anna Pavlova nel 1924. QUI tutte le info.





CINEMA





La Romagna protagonista nel film “Tutto Liscio”, diretto da Igor Maltagliati, interpretato (e prodotto) da Piero Maggiò, Maria Grazia Cucinotta, Ivano Marescotti, Giuseppe Giacobazzi, Serena Grandi, Samuele Sbrighi, Raul e Mirko Casadei. L’anteprima nazionale del film sarà il 7 aprile con tutto il cast al Cinema Multiplex al centro “Le Befane” di Rimini e dall’11 aprile in tutte le sale d’Italia. QUI tutte le info.





DISCOTECHE





Cinquant'anni di storia, la forza della tradizione, ma anche la capacità di intercettare le mode musicali e non solo. Sabato 6 aprile al Jolly Disco Novafeltria arriva una nuova serata, "Bubble Butt", dove saranno protagoniste la musica trap, hip-hop e reggaeton, per scatenare le danze e sfide a colpi di twerk. QUI tutte le info.





Il Bradipop Rimini si anima per nuovo e ricco sabato di musica dal vivo. I protagonisti della serata non sono altro che la magnetica band: The Magnetic. La band di recente formazione si distingue per un mix di sonorità vintage e jamaicane tra Ska e anni 60, il tutto impreziosito dai suoni Soul.