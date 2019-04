‘Up & Down’ lo spettacolo di Paolo Ruffini arriva a San Marino

Eventi

Repubblica San Marino

| 16:53 - 05 Aprile 2019

Up & Douwn locandina.

Arriva anche a San Marino lo spettacolo Up & Down, con Paolo Ruffini e gli attori della compagnia Mayor Von FrinziuS. Appuntamento sabato 4 maggio, h.21.00 al Teatro Nuovo.

Uno spettacolo comico e commovente che racconta delle relazioni umane. L’improvvisazione e il pubblico sono protagonisti in questo che più che uno spettacolo può definirsi un’esperienza, unica e continuamente irripetibile.

L’imprevedibilità e l’irriverenza accompagnano gli spettatori in questo viaggio che racconta la meraviglia di essere speciali e la bellezza potente della vita espressa attraverso le diversità di ognuno di noi.

Up&Down è SOLD–OUT negli oltre 20 spettacoli realizzati da novembre 2018 ad oggi. Up & Down ha l'Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e il Patrocinio delle Segreterie di Stato Sanità, Cultura, Turismo, Lavoro, oltra alla collaborazione degli Istitui Culturali. Ben 10 Associazioni Sammarinesi impegnate nel volontariato, si sono unite, con lo scopo di realizzare un unico e grande progetto di inclusione, ispiandosi ai princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità:

- Associazione Deficit Attenzione Iperattività

- Associazione Sammarinese Disabili ad Esordio Infantile

- Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria

- Ass. Sportiva Culturale Sordi Sammarinesi

- Attiva-mente

- Batticinque

- Coop. In Volo

- E...MotivaMente

- Fed. Sammarinese Sport Speciali

- Fondazione Centro Anch’io Onlus



L’evento è realizzato grazie anche al prezioso contributo di partner_ BAC - C’E’ Centro Commerciale San Marino - Farmaceutica Sammarinese - Giochi del Titano - Hexagon - Sapidata - SUMS.



PREVENDITA BIGLIETTI _ On-line e in tutti i punti vendita VIVATICKET - il punto vendita di San Marino è il FREESHOP presso il centro commerciale Atlante.

N.B. Per persone in carrozzina o con altra disabilità accertata, l'ingresso è GRATUITO, fino ad esaurimento posti, previa richiesta via email a events@patriziagallo.com, allegando certificato o carta PIU’ PER TE. L'accompagnatore prenota il proprio posto (biglietto ridotto), contestualmente, sempre per email allo stesso indirizzo.

INFO – FB Patrizia Gallo Events / FB Fun4all / +39.335.7855248







In audio intervista a Patrizia Gallo, organizzatrice dell'evento