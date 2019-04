A Riccione in arrivo

Eventi

Riccione

| 15:59 - 05 Aprile 2019

Un momento della presentazione.

Sono almeno gli eventi sportivi in programma a Riccione nei prossimi mesi, per 80.000 presenze, ad esclusione dell'indotto turistico previsto dal Giro d'Italia di maggio. Un calendario che conferma la Perla verde al “top” per attratività sportiva. Sempre più società e federazioni infatti la scelgono per manifestazioni e preparazione atletica, complici impianti all’avanguardia, servizi, clima e ospitalità. Dal nuoto, fiore all’occhiello che vede la città sempre più spesso meta anche di eventi internazionali, al Challenge, dalla ginnastica al Karate, passando poi al Beach Line Festival e i tornei nazionali di Salvamento: questi solo alcune delle manifestazioni sportive che animeranno la città nei prossimi mesi, a dimostrazione che Riccione sta diventando sempre più un brand da imitare.

“Riccione è entrata nel vivo in questo inizio primavera – afferma Stefano Caldari assessore allo sport del Comune di Riccione - con previsioni all’insegna di grande ottimismo. L’avvio degli appuntamenti sportivi con i Campionati Italiani Assoluti Primaverili di Nuoto Fin apre ufficialmente una stagione sportiva ricca di eventi e manifestazioni per il grande pubblico che in oltre due mesi porterà in città oltre 80.000 presenze, senza considerare lo straordinario riscontro in termini di milioni di spettatori che conquisteremo attraverso i media con il Giro d’Italia . Un’operazione dall’effetto trainante di grande ricaduta sul territorio. Partiamo da aprile per arrivare in volata fino alla metà di giugno con un calendario fitto e trasversale di tantissime discipline sportive. La percezione per i prossimi mesi è estremamente positiva certi di portare in città grande entusiasmo assieme alle associazioni sportive della città, vera ricchezza del tessuto cittadino”.

“Se le prenotazioni previste a Pasqua vedono Riccione prima località scelta dai turisti, lo sport rappresenta un grandissimo biglietto da visita e volano di opportunità unita a momenti di svago e divertimento che non possiamo lasciarci sfuggire”. Lo di ce convinta Renata Tosi sindaco di Riccione che punta allo sport per le strategie turistiche future. “Il grande livello cui puntiamo, combinato agli sforzi e agli investimenti con i privati in termini di accoglienza e proposte, sono e rimangono sostanziali per le future proposte turistiche. Promuovere Riccione con una declinazione sportiva significa dare opportunità alle innumerevoli professionalità che operano all’interno di ciascuna Federazione”.

“Ogni attività messa in campo dalla Polisportiva va nella direzione di essere all’altezza di ogni disciplina, non solo del nuoto, protagonista anche in questi giorni nei nostri impianti con i Campionati Italiani Assoluti”, ci tiene a precisare Giuseppe Solfrini Presidente Polisportiva Riccione, “abbiamo in cantiere l’ampliamento del piano vasca della piscina coperta per rispondere ad ogni esigenza della Federazione Nuoto e il prossimo settembre ospiteremo i Campionati Europei di Salvamento, tappa importante in vista del Campionato Mondiale del 2020. Grazie alla ottima sinergia con l’Amministrazione e gli albergatori, siamo una squadra che punta a conseguire obiettivi precisi: dare risposte di alto livello ad ogni atleta, rendendo la città di Riccione la sede ideale delle Federazioni Sportive, sia a livello tecnico, sia per l’organizzazione di grandi eventi”.

“I Campionati Italiani Assoluti Primaverili di Nuoto Fin sono una tappa tecnica importantissima in vista delle Olimpiadi di Tokio del 2020. – afferma Cesare Butini Direttore tecnico FIN - Grazie alla professionalità della Polisportiva che soddisfa le nostre esigenze e all’ospitalità della città, ritengo che Riccione possa diventare un grande catalizzatore a livello nazionale e internazionale per tutte le manifestazioni sportive. Siamo pronti a questo viaggio ideale ‘Riccione road to Tokio’ .

Intervista a Stefano Caldari, assessore a Sport e Turismo, di Mary Cianciaruso