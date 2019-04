VIDEO Ecco il volo del drone sul mare che porta sangue da Riccione all'ospedale di Rimini

Attualità

Riccione

| 15:34 - 05 Aprile 2019

Sangue, organi e tessuti viaggiano più veloci con il drone. Venerdì mattina in piazzale Ceccarini a Riccione erano tutti col naso all'insù per assistere al primo volo del drone di ABZero, in grado di trasportare organi e tessuti (incluso il sangue) senza comprometterli.



Decollato alle 10.56 dal palazzo del Turismo, dov’era in corso il congresso sul mondo del soccorso “Integrazione, competenza, innovazione”, è atterrato nella piazzola dell’elisoccorso dell’ospedale Infermi di Rimini con a bordo alcune sacche di sangue, arrivate perfettamente integre. Sono bastati 6 minuti e mezzo di viaggio, quando in auto (o in ambulanza) ce ne sarebbero voluti almeno 16 per attraversare il tratto di riviera, lungo esattamente 8,4 chilometri. Il dispositivo APR è stato prima pilotato verso il mare, per poi essere fatto rientrare a riva e raggiungere la destinazione in meno della metà del tempo.



Un traguardo incredibile che promette di fare la storia del soccorso in emergenza e che è stato inaugurato a Pisa a ottobre 2018 con la prima simulazione al mondo.

La dimostrazione è stata fatta oggi al termine della seconda mattinata del congresso nazionale ospitato al palazzo del turismo della Perla verde. Il volo è stato coordinato dalla startup italiana “ABZero”, spin off della scuola superiore Sant’Anna di Pisa incubata al polo tecnologico di Navacchio. Il progetto è il primo al mondo e garantisce una riduzione dei costi e dei tempi di trasporto (ad esempio, far arrivare precocemente sangue da trasfondere a pazienti durante maxiemergenze e catastrofi direttamente sul luogo dell’evento), che normalmente avviene su strada.



Francesco Niglio, direttore dell’unità operativa di Immunoematologia e Trasfusione di Pontedera e Volterra ha fatto un’accurata relazione sul progetto. “Integrazione, competenza, innovazione” è il più grande evento legato al mondo del soccorso ospitato dal palazzo del Turismo di Riccione ed è dedicato a infermieri e medici che operano dentro e fuori gli ospedali. L’evento è patrocinato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, dalla Provincia di Rimini e dal Comune di Riccione; dalle Federazioni Nazionali degli Ordini degli Infermieri e dei Medici, e dall’Azienda USL della Romagna. VIDEO concesso dalla Start Up ABZero.

Francesca Valente