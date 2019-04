Volley B2 femminile, sabato il grande derby cittadino Emanuel Riviera Volley-Caf Acli Stella

Sport

Rimini

| 14:50 - 05 Aprile 2019

La squadra Under 18 territoriale Ke Car del Riviera Volley.

Saranno giorni impegnativi, i prossimi, per le giovani talentuose atlete del Riviera Volley Rimini: prima squadra, Under 18 e Under 16. Vediamo i tre impegni

SERIE B2 La prima squadra Emanule Riviera Volley sabato alle 17,30 alla Casa del Volley affronta nel derby le cugine della Caf Acli Stella. Una sfida import5antisisma per entrambe le formazioni: la suqadra di nanni deve riscattare lo scivolone di Rubiera per alimehtare le speranze di playoff; la Caf Acli Stella deve fare punti per centrare la difficile salvezza. Lo spettacolo è garantito.

UNDER 18 Domenica appuntamento con la Final Four del campionato Under 18 territoriale: alle ore 10.00 alla palestra Rodari sfida di semifinale contro il San Giuliano Volley di coach Bertaccini, classificatosi terzo nel girone finale. L'altra semifinale è Bvolley-San Martino in Strada. Nel pomeriggio alla Casa dei Volley alle ore 15 finalina tra le due perdenti, alle 16,30 la finale. La Ke Car Riviera Volley, formata in gran parte dal nucleo della formazione Under 16, conta di arrivare in finale e giocarsi il titolo. Contro San Giuliano la squadra di Edo Nanni ha vinto due volte in regular season. Grande favorito è il Bvolley che ha una squadra più esperta con giocatrici alle prese col campionato di serie C.

Ricordiamo che entrambe le finaliste sono ammesse di diritto alla fase regionale.

UNDER 16 La SGR-Grossi si gioca con Teodora Torrione Ravenna e Crai VAP 2003 Piacenza il posto disponibile per accedere alle Final Four di Rimini a maggio. La prima classificata del gironcino a tre accede all'atto finale. Domenica 14 (ore 17) alla Rodari e mercoledì 17 (ore 20) nella lontana (3 ore da Rimini) Rivergaro in provincia di Piacenza le due partite di questa terza fase. “Ci vorrà un'impresa – dice il coach Edo Nanni – ma siamo pronti a questa grande sfida. Abbiamo ancora fame”.