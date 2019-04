Nasce a Morciano un nuovo spazio polifunzionale dedicato a giovani

Attualità

Morciano

| 14:38 - 05 Aprile 2019

"Officina 18’.

Un nuovo contenitore polifunzionali dedicato ai giovani (e non solo) di Morciano di Romagna. Un luogo dove cultura e socializzazione sono gli ingredienti fondamentali e dove sogni e idee possono prendere vita. E’ attivo già da alcune settimane il progetto ‘Officina 18’, promosso dall’associazione Hall of Music in collaborazione con altre realtà del territorio: Il giardino di Voltaire, Ali di Farfalle, Centro Sociale Mercurio, Il Giardino delle Idee, Non solo senegalesi. ‘Officina 18’ nasce all’interno dei locali del centro giovani di via Mazzini, struttura che è stata oggetto di un bando pubblico indetto nei mesi scorsi dal Comune. Sabato 6 aprile, a partire dalle 15.30, si terrà l’open day della struttura. Alle 17 pizza per tutti.

“Sarà uno spazio a vocazione prevalentemente giovanile – spiegano gli autori del progetto -, ricco di strumenti ed opportunità in grado di rispondere anche alle differenti esigenze e bisogni delle diverse età. Officina 18 vuole mettere in campo una proposta ampia tra attività ludiche, culturali, creative ed espressive. Ma gli utenti potranno usufruire anche del supporto educativo offerto da un’equipe integrata di professionisti (educatori, insegnanti, animatori, psicologi)”. Già presentato il programma delle attività che animeranno il centro fino al giugno prossimo. Tra queste non mancano corsi e lezioni di musica (tutti gli strumenti ad indirizzo classico per ogni età e livello) e canto (moderno e lirico), ma anche laboratori di psicomotricità, pregrafismo, benessere, danza movimento terapia, training autogeno, massaggio neonatale, teatro. Bambini e ragazzi potranno inoltre apprendere i segreti dei fornelli grazie al laboratorio ‘Azdora 2.0’ o approfondire la conoscenza dell’inglese grazie ad appositi corsi. La struttura mette inoltre a disposizione spazi completamente rinnovati per feste ed eventi e una moderna sala prove per le band.