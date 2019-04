A scuola di prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro con i Vigili del Fuoco

Attualità

Rimini

| 14:30 - 05 Aprile 2019

Una dimostrazione di spegnimento di un incendio simulato durante la prova pratica con gli studenti degli istituti alberghieri.

Si è concluso stamattina, venerdì 5 aprile, con la consegna di 270 attestati di frequenza il progetto di Prevenzione incendi e sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro per gli studenti di due istituti superiori della Riviera, previsto dal protocollo d’intesa per lo svolgimento dell’attività formativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini. Sono stati coinvolti 290 alunni delle quinte degli istituti professionali di Stato (servizio per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera) "Sigismondo Pandolfo" Malatesta di Rimini e "Severo Savioli" di Riccione: una ventina non hanno portato a termine il corso.



Il percorso formativo di 8 ore è stato suddiviso in 5 di teoria in aula e 3 di pratica nella caserma di via Barisco, dove i ragazzi hanno potuto cimentarsi anche nell'uso di estintori e di manichetta. Sono stati toccati tutti gli argomenti che fanno parte dei corsi di formazione antincendio rischio medio, quali chimica e fisica dell’incendio, rischi alle persone, misure di prevenzione e protezione, procedure da adottare in caso di emergenza e le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili. La frequenza di questo corso permetterà a chi sarà interessato di sostenere direttamente l'esame per l'accertamento d'idoneità presso il Comando dei VVF.



Questa mattina sono stati consegnati alla presenza dei rispettivi dirigenti gli attestati di avvenuta partecipazione da parte del Comandante provinciale ing. Pietro Vincenzo Raschillà a testimonianza del lavoro svolto per elevare la sensibilità della sicurezza antincendio di questi futuri lavoratori.



L’ambizioso progetto conferma il forte impegno del Comando di Rimini in materia di diffusione della cultura della sicurezza, che costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale in un percorso iniziato nel 2014 grazie alla collaboraizone con la società SGR reti spa per l’iniziativa “Il gas e la sicurezza”, dedicata agli studenti delle secondarie di primo grado, proseguito nel 2016 con il progetto “Legalità e sicurezza”, rivolto alle ultime classi delle secondarie di secondo grado ed effettuato con la partecipazione di Inail, Inps e Asl, più il patrocinio del Comune.