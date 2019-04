Santarcangelo, al via i lavori per il percorso protetto a San Martino dei Mulini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:25 - 05 Aprile 2019

I lavori del percorso al via lunedì 8 aprile.

Partiranno lunedì 8 aprile i lavori per la realizzazione del percorso ciclo-pedonale protetto lungo via Trasversale Marecchia a San Martino dei Mulini, da via XII Dicembre a via Novelli. La proposta, che ha vinto l’edizione 2018 del bilancio partecipato, è stata successivamente ampliata con il progetto esecutivo approvato a dicembre 2018, per un importo totale di 50mila euro.

L’intervento prevede la realizzazione di un percorso protetto di 210 metri nel centro abitato della frazione, dalla Casa dell’acqua fino alla provinciale Marecchiese, per dare continuità ai marciapiedi già esistenti. Nel primo tratto, partendo da via XII Dicembre, è prevista la costruzione di un doppio cordolo di separazione rispetto alla strada, mentre nel secondo tratto verrà realizzato un marciapiede rialzato di 1,5 metri che si ricongiungerà con il marciapiede esistente nei pressi di via Novelli. L’intervento prevede infine una pavimentazione con asfalto bituminoso a cui verrà applicata una finitura in manto sintetico rosso, la realizzazione di una sistema di raccolta delle acque piovane e l’installazione della nuova segnaletica stradale.