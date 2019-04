Misano festeggia una neo centenaria: si tratta di Guerrina Mazzini

Attualità

Rimini

| 14:21 - 05 Aprile 2019

Sindaco e vice con Guerrina Mazzini.

Guerrina Mazzini spegne 100 candeline: a festeggiare con lei i figli, 5 nipoti e 8 pronipoti

Guerrina Mazzini è nata a Meleto di Saludecio il 4 aprile del 1919 e ora vive a Misano Adriatico nel suo appartamentino di fronte la chiesa della zona Cella, dove i parenti l’hanno voluta festeggiare per questo storico traguardo. Figlia più piccola di sette fratelli, di cui 4 maschi e 3 femmine, si era sposata con l’amato Domenico (scomparso purtroppo nel 1985), con il quale ha avuto due figli, Mario e Maria. Al tempo non c’era tanto lavoro in riviera, ma alla giovane Guerrina non mancavano né voglia di lavorare né spirito di sacrificio: l’attività di famiglia era l’agricoltura e lei, fin da piccola, andava tutti i giorni da Misano a Riccione coi cestini della bicicletta pieni per vendere frutta e uova, per coprire le spese di casa. Dopo tanti sacrifici ed il lutto del marito, ora è amata oltre che dai figli, dalla nuora e dal genero, anche da 5 nipoti e ben 8 pronipoti. Alla festa hanno partecipato anche il sindaco Stefano Giannini e il vice Fabrizio Piccioni.