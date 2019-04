A Rimini un orto inclusivo per persone con disabilità

Eventi

Rimini

| 14:00 - 05 Aprile 2019

Un cespo di insalata.

Oggi, venerdì 5 aprile alle 17, si inaugura in via Macanno 168 a Rimini il progetto “Mille Orti per la città”, ideato dall’associazione Crescere Insieme per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con sindrome di Down o con disabilità intellettiva attraverso la pratica della coltivazione della terra e della cura degli animali.



I partecipanti saranno attivamente coinvolti da volontari e familiari per entrare in perfetta sintonia con la natura attraverso progetti, laboratori e attività e costruirsi così un ruolo sociale attivo che permetta loro di costruirsi una vita quanto più indipendente possibile con un livello sempre più elevato di autonomia.



Mille orti sarà quindi uno dei vari contesti di formazione al lavoro in via di attivazione che permetteranno alle persone coinvolte di mettere in luce le proprie aspirazioni e le proprie qualità. Tutti i cittadini potranno essere parte attiva del progetto, che ha il patrocinio del Comune di Rimini.



Crescere insieme è un’associazione di familiari di persone con sindrome di Down nata nel 2004 a Rimini per confrontarsi e sostenersi.