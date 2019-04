Quota 100 e opzione donna, a Rimini già 539 domande per andare in pensione

Attualità

Rimini

| 12:41 - 05 Aprile 2019

Pensione Quota 100.

“Grazie a quota 100, 539 cittadini di Rimini e provincia hanno potuto, ad oggi, fare domanda per andare in pensione. A queste cifre aggiungiamo le 1261 domande per ‘Opzione donna’ a livello regionale. In tutto in Regione ci saranno quasi 8400 persone che potranno andare in pensione liberando posti di lavoro e incentivando la staffetta generazionale che abbiamo sempre sostenuto in questi anni” afferma il Senatore riminese del M5s Marco Croatti.



“Altro dato importante, raggiunto grazie a Opzione donna e Quota 100, riguarda il fatto che, a livello nazionale, quasi il 40% dei richiedenti sono donne. Analizzando i dati Inps scopriamo infatti che, di 115mila persone che hanno fatto domanda di queste quasi il 40% sono donne (quasi 39000 domande).

La regione Emilia Romagna si colloca al secondo posto, a livello nazionale, per domande ricevute per Opzione Donna; sintomo che le cittadine aspettavano questa misura da anni e che finalmente grazie al Governo del cambiamento è arrivata” conclude Croatti.