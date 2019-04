Marketing digitale, turismo e social, se ne parla a Rimini

Attualità

Rimini

| 11:35 - 05 Aprile 2019

Esperti di comunicazione con i social.

Marketing digitale applicato al turismo, gestione delle destinazioni turistiche, utilizzo dei social nella comunicazione di settore. Di questi e altri argomenti fondamentali per competere sul mercato turistico si parlerà nel seminario “Non solo social: Instagram, blog e web marketing per il turismo esperienziale”, dedicato agli operatori del turismo, dagli albergatori alle agenzie di marketing.

L’evento, a partecipazione gratuita, si terrà all'Hotel Polo di Rimini (viale Vespucci 23) lunedì 8 aprile dalle 17.30 alle 19.30. Relatori Federica e Francesco Piersimoni, esperti di travel blogging e web marketing. Il seminario sarà l’occasione per discutere delle nuove tendenze nella creazione di prodotti turistici e nella loro promozione, con particolare riguardo ai nuovi strumenti digitali per stare al passo coi tempi ed aggiornare il modello dell’offerta turistica. Non solo: gli operatori potranno avere contatto diretto con i 25 giovani esperti del corso IFTS 2018/2019 “Tecnico della promozione turistica specializzati in strumenti web e social” organizzato dal Cescot di Rimini ed arrivato alla sua decima edizione, nell'ambito del quale è organizzato l'evento.

Nel corso dell'incontro si terrà inoltre la presentazione dell’ultimo libro di Francesco Piersimoni, “Web Marketing per Hotel”, guida al marketing digitale in ambito turistico.

Al termine verrà offerto un piacevole rinfresco.