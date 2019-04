Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, al Vinitaly con 7 cantine

Eventi

Aziende riminesi presenti al Vinitaly.

Sono 7 le cantine aderenti alla Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini presenti a Vinitaly, il grande salone del vino e distillati che si terrà a Verona dal 7 al 10 aprile.

Cantina Cà Perdicchi, Tenuta Mara, Cantina Franco Galli, Cantina Enio Ottaviani, Tenuta Sant’Aquilina, Tenuta Santa Giustina e Cantina San Valentino sono le aziende presenti.

Le modalità di partecipazione vanno dallo stand, al banco assaggio all’interno dello spazio del Consorzio Vini di Romagna e della Enoteca Regionale, alla presenza presso i banchi di assaggio collettivi.

La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini in sinergia con il Consorzio Vini di Romagna e con l’Enoteca Regionale non partecipa a questo importante evento proprio per collaborare e non sovrapporsi ai due enti preposti e per concentrare le aziende in esperienze con marchi territoriali.

Gran parte dei produttori sono presenti nel padiglione Emilia Romagna, quattro di loro sono presenti con propri stand: Tenuta Mara, Cantina Enio Ottaviani, Tenuta Santa Aquilina e Tenuta Santa Lucia.

“Come Presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini devo ringraziare chi con il proprio impegno e la propria presenza tiene alto il vessillo dei vini riminesi nella più importante kermesse nazionale dedicata al vino.

E’ questa un’occasione per i nostri migliori prodotti di confrontarsi con l’ enologia planetaria.

Si gioca in un evento top, con la possibilità di comprendere, acquisire conoscenze e verificare percorsi che immetteranno nel nostro territorio suggestioni utili a tutti.

Auguro a tutte le aziende presenti un buon lavoro.”

Vinitaly in questa edizione presta particolare attenzione al rapporto vino e territorio andando a promuovere iniziative di conoscenza del vino nei territori di origine.

Prova concreta che il nuovo corso di attenzione al territorio sotto la Presidenza di Sandro Santini è in sintonia con la tendenza generale del mondo del vino.