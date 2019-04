Musicista si accascia improvvisamente sul palco, muore dopo lo show

Cronaca

Bellaria Igea Marina

08:12 - 05 Aprile 2019

Franco Marotta.

Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di Franco Marotta, il 57enne musicista scompraso nella notte tra mercoledì e giovedì a Igea Marina. L'uomo, assieme alla sua orchestra "Franco ed Enrico DolceVita", aveva da poco concluso uno spettacolo nel locale "Alta Marea" di Igea Marina. Mentre con i colleghi stava disallestendo il palco si è accasciato al suolo. I soccorsi sono intervenuti subito ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso avvenuto, probabilmente, per cause naturali. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del musicista originario della provincia di Caserta ma cesenate d'adozione.