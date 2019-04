Attualità

Rimini

| 06:54 - 05 Aprile 2019

Lo scrittore Marco Missiroli premiato dal presidente del Rotary Fabio Scala.

Il 28 Aprile 2005 quell’ultimo aperitivo del Giovedì a Bologna con Umberto Eco, prima della Laurea in Scienze della Comunicazione all’Alma Mater Studiorum. Il ricordo delle parole del grande semiologo-romanziere rivolte ad un giovane laureando ed aspirante scrittore. “Devi cancellare quella parte intellettuale che vuoi esporre e devi sempre pensare che la cosa migliore che puoi avere dalla vita sono i legami dell’amicizia. Dovrai capire, quando farai delle cose belle nella vita, perché certamente le farai, quale è stato il momento in cui è cominciato tutto. Non la laurea, non le scuole superiori e nemmeno le scuole medie. C’è un momento primordiale, che nulla ha a che vedere con momenti intellettuali, da cui inizia tutto”.

Ed il momento primordiale nella vita di Marco Missiroli è una giornata lontana ma indimenticabile, trascorsa con l’amato nonno, gravemente malato e di lì a poco scomparso. Un anziano sofferente che, in barba alle regole, anziché condurre il piccolo Marco di 10 anni alla scuola elementare dell’ INA-Casa, lo carica sulla bici e con pedalare incerto lo accompagna al parco giochi dell’Aquafan di Riccione. E’ un nonno che vuole lasciare qualcosa di sè al nipotino prima di abbandonarlo per sempre, lanciandosi come un proiettile in acqua dalla sommità dello scivolo più pericoloso gridando “così ti ricorderai per sempre di me e lo potrai raccontare…!”.

Da quel giorno in Marco Missiroli il desiderio di raccontare qualcosa della propria vita, della propria città e della propria storia attraverso i suoi libri.

Questo in sintesi il racconto profondamente autobiografico dello scrittore riminese esposto ai numerosi presenti in occasione del conferimento del “Minguzzi” nella serata di Giovedì 4 Aprile al Grand Hotel di Rimini dalle mani del Presidente del Rotary Fabio Scala, da cui è scaturito un pizzico di commozione, la consapevolezza del grande valore del giovane scrittore e tanto orgoglio per la città.

Marco Missiroli, riminese classe 1981, seppur giovanissimo, è molto noto negli ambienti letterari nazionali ed internazionali. I suoi libri, diventarti presto dei bestsellers, sono stati tradotti in molte lingue. Vincitore del Premio Campiello Opera Prima per il suo romanzo di esordio “Senza Coda” e di numerosi riconoscimenti tra i quali il premio Comisso ed il Premio Campiello Giuria dei Letterati, è attualmente, con il suo ultimo romanzo “Fedeltà”, uno dei finalisti del premio Strega. Questa ultima opera, che rivela il grande affetto dell’autore verso la sua città, sta riscuotendo un eccezionale successo e presto diventerà una serie TV prodotta da Netflix.