Talamello

| 20:15 - 04 Aprile 2019

Scarico di pneumatici presso varco aperto stabilimento ex Alfa Gru.

Questo è il biglietto da visita con cui si presenta la zona vicino la pista ciclabile in località Campiano di Talamello. Un area utilizzata principalmente per lo scarico abusivo di rifiuti. Presso il varco aperto stabilimento ex Alfa Gru, si trovano cumuli di pneumatici e rifiuti di ogni genere. Segnalazioni di Marco di Novafeltria. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485