Acquisto prima casa giovani coppie, il fondo garanzia aumenta di 100 milioni

| 19:09 - 04 Aprile 2019

Giovane coppia cerca prima casa, foto di repertorio.

"L'aumento di 100 milioni di euro del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, gestito da Consap, è una bella notizia per tutte le giovani coppia che vogliono acquistare casa ma non dispongono delle garanzie necessarie", questo il commento del Senatore Marco Croatti. "Un problema molto sentito anche nel territorio riminese dove una elevata percentuale di giovani famiglie dispone solo di entrate provenienti da lavori precari. Che spesso vengono rinnovati da quattro a sei mesi per volta. Una situazione di instabilità che rende difficile pianificare il futuro".