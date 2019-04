Rimini Calcio, il test di metà settimana allo stadio di Misano: sette reti contro Berretti e Allievi

Sport

Rimini

| 18:53 - 04 Aprile 2019

Il capitano del Rimini Scott Arlotti.

La partitella del giovedì contro la Berretti (nel primo tempo) e gli Allievi (nella ripresa) - proprio come nella settimana scorsa prima del match contro il Fano - questa volta il tecnico Mario Petrone l'ha fatta disputare allo stadio di Misano. I pochi curiosi che si sono recati al Neri sotto l'acqua hanno così trovato un'amara sorpresa. Il motivo sta nel voler provare il campo in erba almeno una volta visto che il terreno da gioco dello stadio Fratelli d'Italia di Bergamo è in erba. La seduta di venerdì dovrebbe effettuarsi allo stadio ma nn è detto che venga spostata così come la rifinitura.

Sono rimasti a riposo il portiere Nava, che il giorno precedente ha preso un pestone, e Buonaventura per un affaticamento oltre a Petti. Si è allenato, invece, Candido rimasto a riposo mercoledì. Si è allenato a parte l'attaccante della Berretti Osayande aggregato da Petrone alla prima squadra.

Petrone ha schierato la squadra col solito modulo che diventava un 4-4-2 a seconda della posizione dei giocatori del pacchetto offensivo. Nel primo tempo - chiuso 3-1 con doppietta di Volpe e gol di Cicarevic da una parte e Marconi dall'altra - il Rimini era così scherata: Scotti; Bandini-Brighi-Marchetti-Nava; Alimi-Palma a centrocampo con Candido e Cicarevic sugli esterni (poi si sono invertiti la fascia); Piccioni-Volpe in attacco.

Nella ripresa - terminata 4-0 con reti di Kalombo, Guiebre, Arlotti e Cicarevic - l'undici era composto da: De Angelis; Kalombo-Venturini-Ferrani-Viti-Guiebre; Kalombo-Montanari-Badjie-Pierfederici; Cicarevic-Arlotti. Unico a disputare i due tempi è stato Cicarevic.

DATE PLAYOUT Queste le date dei playout del girone B: gara di andata SABATO 18 MAGGIO; gara di ritorno SABATO 25 MAGGIO.