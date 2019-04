Tutti i trucchi del turismo online in un corso del Cescot

Attualità

Rimini

| 18:08 - 04 Aprile 2019

Cescot di Rimini.

Lunedì 8 aprile al Cescot di Rimini si terrà un appuntamento organizzato dai corsisti IFTS, i futuri tecnici turistici web e social, assieme alla loro tutor Eleonora Marinucci: "Non solo social, Instagram, blog e web marketing per il turismo". Un seminario di approfondimento, volto a dare consigli utili e direttamente applicabili per chi si occupa di turismo, marketing e comunicazione web. Gli stessi futuri tecnici potranno dare prova delle competenze assunte, a seguito della formazione svolta presso il Cescot, e presentarsi alla platea formata da titolari, dipendenti, collaboratori di alberghi, uffici turistici, Iat, Tour Operator e Web Agency. Sentiamo Eleonora Marinucci e tre corsisti IFTS: Martina, Dorian ed Elisa.