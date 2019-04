Sant'Andrea in Casale: esplosione nella notte, 'marmotta' fa saltare il bancomat

Cronaca

Riccione

| 17:01 - 04 Aprile 2019

Il bancomat fatto saltare della filiale di Sant'Andrea in Casale di Rimini Banca.

Ladri in azione alle 2 della notte tra mercoledì e giovedì a Sant'Andrea in Casale, in via Tavoleto. Ignoti hanno fatto esplodere il bancomat della filiale di Riminibanca, utilizzando quello che nel gergo viene definito una marmotta: un congegno esplosivo artigianale che viene infilato nello sportello. L'assalto al bancomat ha permesso ai malviventi di portar via un bottino di qualche migliaio di euro. Ingenti i danni provocati, mentre la cassa continua dell'istituto di credito ha resistito all'esplosione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Morciano e del Nucleo Operativo di Riccione: le indagini sono partite dell'esame delle telecamere di videosorveglianza.