Riccione, affidata la gestione del tennis-paddle e pista di pattinaggio

Attualità

Riccione

| 16:41 - 04 Aprile 2019

Pista pattinaggio via Milano a Riccione.

Si è concluso la procedura negoziata della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dell’impianto da tennis di viale Milano, della pista di pattinaggio di viale Milano e del bar adiacente.

Relativamente all’impianto da tennis-paddle, la gestione per la durata di 3 anni, è confermata ad Alleanza Sportiva srl. L’ l’impianto da tennis, compreso tra il lungomare e viale Milano, è composto da 2 campi regolamentari da tennis con manto in terra rossa, 3 campi da paddle e servizi – spogliatoi.



Per quanto riguarda la gestione unificata, a durata triennale, della pista di pattinaggio e del bar, è stata affidata alla ASD Polisportiva Comunale Riccione. La gestione della pista di pattinaggio, grande 40mt x 20mt, è unificata in quanto i medesimi requisivi sono stati estesi al bar considerato che l’attività di quest’ultimo è strettamente funzionale alla pista di pattinaggio nello svolgimento di manifestazioni e promozione sportiva generale. La procedura ad evidenza pubblica fa seguito all’avviso di manifestazioni di interesse indette dall’amministrazione per la gestione degli impianti sportivi comunali. L’amministrazione si riserva l’opportunità di svolgere iniziative ed eventi in particolari periodi dell’anno così da impegnare l’impianto anche per manifestazioni trasversali con ripercussioni turistiche.