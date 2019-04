Diverbio per il biglietto, Carabinieri intervengono sull'autobus a Novafeltria

Cronaca

Momenti di concitazione giovedì mattina su un autobus della linea 162 di Start Romagna. Tre cittadini magrebini, residenti a Rimini, sono saliti sul mezzo a Sant'Agata Feltria per fare rientro a casa, ma, sprovvisti di biglietto, pretendevano di poterlo acquistare a bordo. Al diniego dell'autista, i tre hanno iniziato a discutere con toni concitati. All'arrivo a Novafeltria, intorno alle 9.30 in piazza Vittorio Emanuele, è dovuta intervenire una pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri della locale Stazione per identificare i magrebini e farli scendere dal mezzo. L'arrivo dei Militari ha riportato la calma: dopo qualche minuto l'autobus è ripartito, destinazione Rimini.