Chi dorme sulle panchine e chi campeggia: situazione spiacevole ai Giardini don Luigi Sturzo

Attualità

Rimini

| 15:25 - 04 Aprile 2019

Un uomo dorme su una panchina pubblica.

Una lettrice ci segnala la presenza di alcune persone che dormono e si lavano davanti nel parco Giardini don Luigi Sturzo, esattamente di fronte alla scuola primaria Decio Raggi che si trova in prossimità di borgo San Giuliano, a Rimini. «È vergognoso vedere cose così», ci scrive su Facebook la donna alle 13.37, «visto che poi proprio lì di fronte ci sono i giochi per bambini, che però non ci possono andare perché c’è gente che dorme sulle panchine». Ricordiamo che il numero per fare le vostre segnalazioni via whatsapp alla redazione di Altarimini.it è 347 8809485.