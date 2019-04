Cena di beneficenza a Novafeltria per aiutare un ragazzino a tornare a camminare

Eventi

Anna Bischi Graziani in compagnia del piccolo Aziz.

Martedì 9 aprile alle 20.30 il ristorante Jolly La Matta di Novafeltria ospiterà un evento di beneficenza, una cena speciale ancora una volta dedicata alla raccolta di fondi per aiutare Aziz, ragazzo saharawi (area del Sahara occidentale che insiste su Marocco e Mauritania) che deve sottoporsi a un’altra delicata operazione per tornare finalmente a camminare. La serata si chiama “Insieme per Aziz” e vedrà come ospiti i partecipanti al programma televisivo “Uomini e Donne” Giorgio Manetti e Giorgio Iozzi ma anche il campione italiano di paracadutismo. Il costo della cena a base di prodotti tipici casertani (con le mozzarelle fatte sul momento) è di 25 euro. I fondi raccolti (per ogni coperto, 10 euro saranno trattenuti per far fronte ai costi vivi della cena mentre 15 andranno in beneficenza) saranno incassati dalla onlus Rio de Oro Montefeltro, che si impegnerà a raccoglierli per Aziz. Ad allietare la serata la musica di un chitarrista partenopeo. L’idea di organizzare l’evento è di Anna Bischi Graziani. I posti sono limitati: per prenotarli chiamare lo 0541 926345 oppure il 334 3615032.