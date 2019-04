Siglata a San Patrignano un'intesa per sostenere le imprese africane

Attualità

| 14:57 - 04 Aprile 2019

Siglato da Confindustria, Cassa depositi e Prestiti, San Patrignano ed E4Impact Foundation un Memorandum nel quale intendono collaborare per promuovere iniziative di comune interesse, anche attraverso l'individuazione di idonei strumenti finanziari, a supporto delle imprese italiane e africane, quali attori fondamentali nell'ambito dei processi di crescita sostenibile e inclusiva. La firma è giunta in occasione della seconda edizione del Sustainable Economy Forum in corso a San Patrignano fino a domani. Le iniziative contenute nel memorandum sono rivolte a sostenere lo sviluppo economico-sociale e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni nei Paesi in via di sviluppo del continente africano, al fine di favorire il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Nel dettaglio attraverso il documento, le parti in causa intendono collaborare per individuare iniziative da promuovere, in particolare nei settori dell'energia, delle infrastrutture, dell'agricoltura, dell'istruzione, dello sviluppo urbano, del contrasto al cambiamento climatico, dell'accesso al credito delle Pmi e del sostegno all'imprenditoria femminile oltre a individuare strumenti finanziari idonei anche attraverso la mobilitazione di risorse pubbliche e private. Tra gli obiettivi, ancora, promuovere e diffondere strumenti di finanziamento dedicati quali green bond, social bond e sustainable development bond, utili a favorire la realizzazione di investimenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità e promuovere la conoscenza e la diffusione delle iniziative e degli strumenti finanziari attraverso un'azione volta a favorire il coinvolgimento delle imprese italiane e africane. Con questa iniziativa si da seguito all'impegno assunto durante la prima edizione del Forum, quello di un partenariato tra imprese italiane e africane, esercitando un'azione congiunta di più soggetti per facilitare lo sviluppo dell'attività manifatturiera in Africa, con l'obiettivo di rafforzare la crescita del continente.



Nella foto: Piero Prenna, presidente di San Patrignano, Letizia Moratti, presidente E4impact, Antonella Baldino, direttore per la Cooperazione internazionale allo Sviluppo per la Cassa depositi e prestiti, Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria.