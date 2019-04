Tennis, ecco le squadre di serie B maschile e C femminile del Tennis Viserba

Sport

Rimini

| 14:47 - 04 Aprile 2019

Le squadre maschili e femminile del Tennis Viserba.





La grande avventura delle formazioni del Tennis Viserba impegnate nei prossimi campionati di serie B maschile e C femminile (al via il 14 aprile) è iniziata giovedì sera, nella bella cornice della Club House del Circolo, nella conferenza stampa di presentazione, con ospite d’eccezione l’assessore comunale allo sport, Gian Luca Brasini, e presenti tutti gli atleti dei due team, fatta eccezione per Beatrice Letizia, impegnata negli Stati Uniti, da gennaio alla Southeastern University di Lakeland, in Florida. “Avere due squadre di questo livello è per noi una grande novità e soprattutto un motivo di orgoglio – ha sottolineato il presidente Marco Paolini nel suo saluto in qualità di ‘padrone di casa’ – anche perché si tratta di ragazzi giovani cresciuti proprio in questo Circolo. Ho visto che si sono formati due bei gruppi, all’insegna di entusiasmo e coesione, speriamo insomma di toglierci delle soddisfazioni anche in termini di risultati. Di una cosa comunque siamo già certi: che questi giocatori e giocatrici daranno il massimo, con serietà e impegno, come sempre fatto fin qui”.

Ad entrare più nello specifico nei temi di questa ennesima sfida per il Tennis Viserba è stato il vice presidente Roberto Rinaldi. “Man mano che questa avventura si avvicina sale in noi la carica, ma anche l’emozione e l’entusiasmo. Già si parla da tempo dell’esordio di domenica 14 aprile ad Arezzo contro Daniele Bracciali e compagni. Nei mesi invernali è stato portato avanti un notevole lavoro con lo staff tecnico, i ragazzi ci tengono molto a ben figurare in quella che è la nostra prima volta in una competizione nazionale come la serie B. Possiamo dire che siamo la massima espressione a livello di squadre dello sport cittadino, sopra di noi non c’è più nessuna, e ci fa piacere che a ‘benedire’ le nostre formazioni sia proprio l’assessore allo sport Gian Luca Brasini”. Il quale nel suo intervento ha parlato a cuore aperto, da ex atleta, “come si fa in uno spogliatoio, condividendo delle emozioni”. “Nello sport occorre avere la giusta tensione per poter raggiungere certi risultati, ma questa non deve diventare una pressione eccessiva da trasformarsi in peso – ha ricordato Brasini rivolgendosi ai giovani tennisti e tenniste davanti a lui in sala –. Voi siete espressione di un circolo e di un movimento che funziona, condotto da persone competenti, appassionate e che credono in quello che fanno, lanciando anche continue sfide per provare a migliorarsi e cogliere qualcosa di ambizioso. Un circolo, quello di Viserba, che esprime dei valori sani e quindi piacevole da frequentare. Per questo auguro a tutti voi il meglio in uno sport come il tennis dalle tante componenti, tecnica, fisica e mentale”.

Il compito di presentare le formazioni del Tennis Viserba è toccato ai due direttori tecnici, i maestri Marco Mazza e Luca Gasparini. “Per noi queste squadre sono davvero motivo di vanto perché composte da ragazzi e ragazze che sono tennisticamente cresciuti e migliorati qui – ha rimarcato Mazza, concentrandosi poi sul team maschile –. Noi abbiamo semplicemente cercato di realizzare un ambiente accogliente e sereno dove i giovani potessero esprimersi a livello sportivo e prima ancora umano. Con il tempo abbiamo assistito a una crescita continua, e man mano sono arrivati i risultati. Se qualche stagione fa ci dipingevano come la squadra cenerentola, adesso in tanti vorrebbero evitarci. Siamo pronti e credo che possiamo fare bene in entrambe le competizioni. Il team di serie B è molto equilibrato nelle sue componenti, praticamente senza punti deboli, e in grado di misurarsi contro qualunque avversario”. La rosa della formazione maschile comprende Manuel Mazza (2.3), i 2.4 Alberto Bronzetti, Francesco Giorgetti, Alessandro Canini, Diego Zanni e il 2.6 Andrea Calogero. “Dell’organico della squadra di serie C femminile fanno parte le giovani leve Chiara Giorgetti ed Emily Maggi – ha spiegato Luca Gasparini che sarà il capitano del team rosa – che vanno ad aggiungersi alle colonne Chiara Rinaldi e Alessandra Mazzola, alle quali si viene ad aggiungere Giulia Pasini, fino alla passata stagione nell’organico del Tennis Club Faenza. Lo scorso anno siamo arrivati a due punti dalla promozione e l’amaro in bocca che ci era rimasto si è trasformato in tanta intensità in allenamento per poi prenderci la rivincita, confidando sulle notevoli potenzialità di questo gruppo. Lavorare ogni giorno con ragazzi così appassionati e motivati è uno stimolo anche per noi tecnici ad aggiornarci e migliorarci di continuo. E mi piace evidenziare come le due squadre si allenino insieme, maschi e femmine, perché siamo convinti che un bosco sano e rigoglioso sia quello dove crescono una accanto all’altra piante di vario genere ed età, non tutte uguali”.

A tirare le fila della serata, prima di un momento conviviale e di un brindisi benaugurale, è stato Roberto Rinaldi. “Abbiamo creato un grande gruppo per portare avanti questo progetto e mettere insieme le risorse necessarie. Per tale ragione è doveroso ringraziare i partner che ci sostengono, a cominciare dal main sponsor Gruppo agenzie Tecnocasa Rimini ma anche tutti gli altri per il loro prezioso contributo, compreso i gestori del Ritrovo – Cibo e Passione, dove ci troviamo ora – ha concluso il vice presidente del Tennis Viserba".