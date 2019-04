Lavori alle scuola materna Margherita e media Saffi, richiesti contributi per 950mila euro

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:24 - 04 Aprile 2019

La Giunta comunale di Santarcangelo ha approvato due studi di fattibilità per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento sismico per la scuola materna Margherita e la media Saffi finalizzati alla richiesta di contributi statali. L’obiettivo è di rientrare nella programmazione triennale 2018/2020 della Provincia di Rimini in materia di edilizia scolastica, per poter partecipare al bando che finanzia interventi di ristrutturazione e in via prioritaria quelli in materia sismica.

Gli studi di fattibilità per i due interventi di adeguamento sismico e di ristrutturazione edilizia prevedono una spesa di 350mila euro per la scuola dell’infanzia “Margherita” e di 600mila euro per la palazzina B dell’ex “Saffi”, succursale della scuola media “Franchini”.

Con queste ulteriori richieste di contributi, prosegue dunque l’azione dell’Amministrazione comunale per migliorare la funzionalità delle scuole e adeguarle o migliorarle dal punto di vista sismico, nonché per renderle più efficienti in termini di risparmio energetico oltre che più accessibili. Le risorse investite nei cinque anni di mandato amministrativo ammontano complessivamente a 3.640.000 euro, compresa la costruzione della nuova scuola dell’infanzia di Canonica i cui lavori proseguono come da programma.