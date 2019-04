I numeri dello Young Volley on the beach a Bellaria: 9000 partecipanti e 1300 squadre

Sport

Bellaria Igea Marina

| 12:58 - 04 Aprile 2019

Ragazze partecipanti allo Young Volley on the Beach di Bellaria.

Dal 23 al 25 aprile a Bellaria torna uno dei più importanti tornei di beach volley giovanile a livello europeo. Sono chiuse le iscrizioni alla 19esima edizione dello Young Volley on the beach, organizzato da Kiklos: 9000 i partecipanti, 200 le società, 1300 le squadre iscritte. Sarà una vera e propria invasione sulla spiaggia di Bellaria: l'organizzazione, per l'occasione, allestirà 190 campi da gioco lungo 14 stabilimenti balneari. La categoria più numerosa è quella dell'Under 16 femminile, con 220 squadre. Anche in campo maschile buoni numeri, con un incremento in tutte le categorie, in testa l'Under 19 con 30 formazioni al via. Tanti i partecipanti emiliani: oltre 3000 iscritti per Reggio Emilia, Modena e Parma. In Lombardia da segnalare la grande partecipazione da Bergamo e dai rami del lago di Como, con oltre 1500 iscritti. Gli atleti arriveranno da ogni parte di Italia: attese squadre da Pavia, Trento, Pisa e Roma.