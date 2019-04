Calcio RSM, la Juvenes-Dogana accede ai playoff. Nello spareggio battuto il Cosmos 3-1

Sport

Repubblica San Marino

| 12:28 - 04 Aprile 2019

Un'esultanza dei giocatori della Juvenes Dogana nello spareggio con il Cosmos.

Sarà la Juvenes-Dogana ad affrontare La Fiorita ai quarti di finale di campionato. E' quanto ha stabilito lo spareggio di mercoledì sera tra i biancorossazzurri ed il Cosmos, con i primi capaci di imporsi 3-1 grazie ai centri di Sorrentino e di Gasperoni, oltre all’autorete di Cavalli.

Il derby valevole per l’assegnazione dell’ultimo pass play-off viene inaugurato sul piano delle marcature al 25’, quando Luca Sorrentino firma il vantaggio della squadra di Massimo Mancini con un gol spettacolare. L’1-0 sarà anche il risultato di fine primo tempo. All’ora di gioco la sfortunata deviazione di Alex Cavalli su conclusione di Enrico Mantovani, complica ulteriormente i piani del Cosmos, che però torna a farsi sotto in capo a 8’ con l’acuto di Kevin Caminero. Ma a mettere il sigillo sul successo della Juvenes, e quindi a mettere al sicuro la qualificazione ai play-off, pensa Lorenzo Gasperoni, che trova la via del gol a 8’ dal 90’. Nei minuti successivi espulso il gialloverde Kevin Zonzini con un rosso diretto.



Juvenes-Dogana Cosmos 3-1



JUVENES-DOGANA: Manzaroli, M. Mantovani, E. Mantovani, Parma (dall’89’ Quaranta), Casadei, Merlini, Gasperoni, Semprini (dal 77’ Raschi), D’elia (dall’86’ Cevoli), Sorrentino, Angelelli A disp. Gobbi, N. Canini, Zafferani, Sako All. Mancini



COSMOS: Gregori, Cavalli (dal 64’ Bianchi), Grossi, Sartini, Baschetti, Cervellini, Zaghini (dal 75’ Senja), Zonzini, M. Canini (dal 54’ Giovagnoli), Caminero, Neri. A disp.: G. Giulianelli, Marcattili, D. Giulianelli, Colonna. All. Crescentini



Arbitro: Mei (Guidi - Ercolani)

Quarto Ufficiale: Emiliano Albani

Ammoniti: Zaghini, Gasperoni, Neri

Espulsi: Zonzini

Marcatori: 25’ Sorrentino, 59’ aut. Cavalli, 68’ Caminero, 82’ Gasperoni