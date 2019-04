Il nuovo Questore di Rimini ricevuto in Comune

Attualità

Rimini

| 11:41 - 04 Aprile 2019

Il Sindaco Gnassi, il Questore De Cicco e l'assessore Sadegholvaad.

E’ stato un incontro molto cordiale e già operativo quello che nel pomeriggio di ieri si è svolto in Residenza comunale tra il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi, l’assessore alla Sicurezza Jamil Sadegholvaad e il nuovo Questore di Rimini Francesco De Cicco.

Al centro il tema della sicurezza diffusa, come si manifesta in una città così particolare come Rimini sia coi grandi eventi che caratterizzano la stagione balneare ormai alle porte che nelle misure adeguate ad un cammino di cambiamento che la città ha intrapreso, ad esempio nell’area della stazione ferroviaria che si prepara ad uno stravolgimento non solo strutturale ma anche sociale, o, col Parco del mare che stravolgerà la maniera stessa di vivere il Water front.

Un quadro, per il momento in sintesi, a cui non mancheranno momenti specifici di approfondimento operativo nel quadro dei rispettivi ruoli istituzionali e di collaborazione tra le forze dell’ordine, così come sta avvenendo in questi anni sotto la regia della Prefettura che ha garantito risultati d’eccellenza in tutti i campi dell’ordine e della sicurezza cittadina.

Al nuovo Questore – hanno ribadito il sindaco Gnassi e l’assessore Sadegholvaad - gli auguri sinceri dell’intera comunità di un buon lavoro a Rimini.