La Gran Loggia del Grande Oriente d'Italia si riunisce a Rimini, appuntamento al Palacongressi

Attualità

Rimini

| 11:23 - 04 Aprile 2019

Una immagine dal precedente incontro al Palacongressi della Gran Loggia.

"Tra Terra e Cielo". È questo il tema generale della prossima assemblea di Gran Loggia del Grande Oriente d'Italia che da venerdì 5 al 7 aprile si terrà al Palacongressi di Rimini. L'appuntamento riunisce, con cadenza annuale, tutte le logge del Grande Oriente. Nel corso dei lavori ci sarà l'insediamento del Gran Maestro, con la Giunta, che sarà alla guida del Grande Oriente d'Italia nel quinquennio 2019-2024. Le votazioni del 3 marzo hanno confermato al vertice della più antica e numerosa istituzione massonica italiana il Gran Maestro uscente, Stefano Bisi. Rimane invariato il modulo delle attività di Gran Loggia, con una parte interna - per i maestri venerabili (o i loro delegati), gli aventi diritto e altri esponenti accreditati - e una pubblica, con la consueta allocuzione del Gran Maestro e dibattiti, presentazioni di libri, conferenze, mostre e altro ancora, aperta a tutti. La partecipazione delle persone estranee al Grande Oriente, che partecipano all'appuntamento di primavera, negli anni è cresciuta (quella del 2019 è la ventesima edizione organizzata a Rimini) e al Palacongressi valutano un'affluenza, per i tre giorni, di 4500 visitatori. L'emblema che quest'anno rappresenta l'assemblea di Gran Loggia è il celebre Uomo Vitruviano disegnato da Leonardo da Vinci, genio di tutti i tempi del quale quest'anno ricorrono i 500 anni dalla morte. Il Grande Oriente d'Italia invita alla riflessione e per dare voce a questa suggestiva lettura simbolica ha invitato personaggi illustri. Tra loro Gianrico Carofiglio, Paolo Nespoli, Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, Alessandro Barbano, Michele Mirabella.