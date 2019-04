Il Premier Conte a San Patrignano al Sustainable Economy Forum

Attualità

Coriano

| 11:17 - 04 Aprile 2019

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Forum di San Patrignano.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inaugurato la seconda edizione del Sustainable Economy Forum a San Patrignano. Nel suo intervento di apertura ha parlato di banche e della situazione del Governo.

"Se io oggi ho l'onore di presiedere un Governo che forse con formula enfatica si è definito 'Governo del cambiamento', permettetemi di dire che quella formula per noi non è enfatica, non è una concessione retorica. Cambiamento nella sua intima essenza significa proprio cercare in tutti i modi, con tutte le energie, di invertire la rotta rispetto a questo modello di sviluppo iniquo e insostenibile". Lo ha detto in un passaggio del suo intervento.